Vaste coup de filet à la Histadrout : des dizaines d'arrestations pour soupçons de corruption

Une opération d'envergure menée ce lundi matin par les enquêteurs de l'unité anti-criminelle Lahav 433 secoue la Histadrout, la puissante centrale syndicale israélienne. Des perquisitions ont été effectuées dans les bureaux de l'organisation à Tel-Aviv, suivies de l'arrestation de plusieurs hauts responsables, d'élus locaux et de dirigeants d'entreprises. Les chefs d'accusation incluent la corruption, les pots-de-vin, la fraude et l'abus de confiance.

Le président de la Histadrout, Arnon Bar David, figure parmi les huit personnes arrêtées et est considéré comme le principal suspect de ce scandale. Cette révélation marque l'aboutissement d'une enquête secrète menée sous couverture pendant près de deux ans par l'unité Lahav 433.

Selon les éléments de l'enquête, de hauts responsables de la Fédération générale du travail, d'autorités locales, d'entreprises et de sociétés d'État auraient accepté des pots-de-vin et des avantages de la part d'hommes d'affaires, en échange de la promotion de leurs activités et de la réalisation de profits.

Au cœur de cette enquête : un homme d'affaires considéré comme une figure influente de la Histadrout et dirigeant d'une grande compagnie d'assurances. Il est soupçonné d'avoir orchestré un système de nominations d'administrateurs. En contrepartie, les responsables des comités lui auraient fourni des clients provenant de municipalités, d'autorités, d'entreprises publiques et de sociétés d'État.

Suite au passage à une enquête ouverte, les policiers ont arrêté et placé en garde à vue des dizaines de suspects, mené des dizaines de perquisitions à domicile et dans des bureaux, et saisi des biens et de l'argent en vue de leur confiscation. Les suspects ont été conduits au commissariat de Lahav 433 pour interrogatoire. Plus tard dans la journée, certains d'entre eux devaient être présentés devant le tribunal de première instance de Rishon LeZion pour une demande de prolongation de détention.

Le chef de Lahav 433, Meni Binyamin, a déclaré : "Ce matin, une enquête secrète menée pendant près de deux ans a été rendue publique, révélant des soupçons de crimes qui auraient été commis par des fonctionnaires et des acteurs de l'économie israélienne. L'enquête menée jusqu'à présent met en lumière des relations de corruption entre des hommes d'affaires et diverses entités du secteur public."

L'enquête, supervisée par le service des affaires économiques du bureau du procureur de l'État, se poursuit et d'autres suspects devraient être interrogés dans les prochains jours. .