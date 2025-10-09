Vaste plan d’aide financière pour les otages libérés et leurs familles

Le Bitouah Leoumi (Sécurité sociale israélienne) a publié ce jeudi les détails du programme d’aide destiné aux otages qui rentreront en Israël après leur captivité à Gaza.

Ce plan comprend des aides financières immédiates, une prise en charge médicale complète et un accompagnement psychologique et social à long terme.

🟦 Soutien immédiat à leur retour

Dès leur arrivée, chaque ancien otage recevra une carte prépayée de 10 000 shekels (environ 2 400 €) et une prime supplémentaire de 50 000 shekels (environ 12 000 €), soit un total de 60 000 shekels (14 400 €) versés immédiatement.

Ils bénéficieront automatiquement d’une indemnité médicale pendant un an, équivalente à leur salaire avant le 7 octobre 2023, pour faciliter la convalescence et la réinsertion.

Tous seront reconnus comme victimes du terrorisme et anciens otages, avec un taux d’invalidité automatique fixé à 50 %, sans passage devant une commission médicale.

Un projet de loi visant à porter ce taux à 100 % est à l’étude, mais n’a pas encore été adopté par la Knesset.

🟦 Aide au-delà de la première année

Après douze mois, les anciens otages percevront une indemnité mensuelle totale de 8 257 shekels (environ 1 980 €), composée d’un versement de 4 957 shekels au titre de victimes d’attentat et de 3 300 shekels comme indemnité spécifique aux anciens otages.

Le Bitouah Leoumi prendra également en charge les soins médicaux non inclus dans la couverture de santé publique, ainsi que les thérapies psychologiques. Les bénéficiaires auront droit à 6 000 shekels par an (environ 1 440 €) pour des traitements alternatifs (acupuncture, réflexologie, shiatsu, équithérapie, musicothérapie, mindfulness, surf thérapeutique, homéopathie, etc.), en plus des soins psychiatriques et psychologiques, couverts à vie.

🟦 Réinsertion et accompagnement social

Un programme de réhabilitation professionnelle sera proposé, avec un suivi individuel assuré par les conseillers du Bitouah Leoumi.

Des prêts, aides au logement et subventions pour l’achat d’un véhicule pourront également être accordés selon les besoins.

🟦 Soutien aux familles des otages

Les familles, déjà soutenues par des allocations trimestrielles pouvant atteindre 200 000 shekels (environ 48 000 €), recevront de nouvelles aides :

Compensation de la perte de revenu d’un proche accompagnant l’otage pendant sa convalescence.

Prise en charge des frais de transport vers les établissements médicaux (jusqu’à 5 000 shekels / 1 200 €).

Aide à l’entretien du foyer (4 500 shekels / 1 080 € pour les trois premiers mois).

Soutien psychologique pour les membres de la famille.

Ce dispositif marque, selon le Bitouah Leoumi, une reconnaissance nationale et morale de la souffrance endurée par les otages et leurs proches pendant plus de deux ans de captivité.