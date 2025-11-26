Vente d’avions F-35 à l’Arabie saoudite : un "danger grave" pour l’alliance américano-israélienne (ex-chef militaire)

La décision du président américain Donald Trump d’autoriser la vente d’avions furtifs F-35 à l’Arabie saoudite sans exiger, au préalable, une normalisation avec Israël constitue une rupture stratégique lourde de conséquences. C’est l’avertissement lancé par Tamir Hayman, ancien chef du renseignement militaire israélien (Aman) et directeur exécutif de l’INSS, lors de la conférence UVID Drone Tech à Tel-Aviv.

Selon lui, cette décision marque un tournant potentiellement “dangereux à long terme” pour la relation privilégiée entre Israël et les États-Unis. Hayman rappelle que la supériorité militaire qualitative d’Israël — garantie depuis des décennies par Washington — repose sur un principe immuable : aucun pays de la région ne devait recevoir d’armements aussi avancés que ceux fournis à l’État hébreu. L’attribution des mêmes capacités à Riyad bouleverse cet équilibre.

“Nous sommes à l’époque des excellentes relations avec Trump, et pourtant la relation bilatérale est en danger grave”, souligne Hayman, estimant que le soutien bipartisan à Israël s’érode au sein de la société et de la classe politique américaines. Le simple fait de placer Israël et l’Arabie saoudite sur un pied d’égalité militaire constitue, selon lui, un signal inquiétant : si cela se produit sous une administration pro-israélienne, qu’adviendra-t-il sous un futur président moins bienveillant ?

Hayman appelle aussi Israël à pousser l’administration Trump à conclure un nouvel accord nucléaire avec l’Iran avant la fin de son mandat. Faute de quoi, prévient-il, un futur président américain pourrait signer un accord “bien pire”, motivé par la seule volonté de tourner la page de l’héritage trumpiste.

Pour l’ex-chef du renseignement, l’heure est grave : la dynamique actuelle pourrait redéfinir durablement la place d’Israël dans la stratégie américaine au Moyen-Orient.