Vers une enquête nationale sur le 7 octobre : le Likoud accélère la procédure

Le député Likoud Ariel Kallner a franchi mercredi une nouvelle étape vers la création d’une commission nationale d’enquête sur les attaques du 7 octobre 2023. Le texte, élaboré en coordination avec le bureau du Premier ministre, prévoit une instance paritaire entre coalition et opposition. Benjamin Netanyahou a assuré qu’aucun camp ne bénéficierait d’immunité, comparant cette future commission à celle mise en place aux États-Unis après les attentats du 11 septembre.

Selon le Premier ministre, l’objectif est de « faire toute la lumière » sur les défaillances de cette journée sans que « l’un des côtés ne ferme la porte à l’autre ». Tous les responsables seraient entendus, « pour parvenir à la vérité », a-t-il insisté.

Le projet doit désormais recevoir un avis juridique sur sa formulation, accompagné de propositions d’amendements éventuels. Il sera ensuite transmis au Comité ministériel de la législation dans un délai de 45 jours. Plusieurs sources indiquent qu’une procédure d’exemption pourrait être accordée dans les prochaines semaines, permettant une adoption accélérée.

Cette initiative intervient alors que Netanyahou a récemment annoncé la création d’une commission gouvernementale chargée d’examiner les manquements de l’État face à l’attaque du Hamas.

Parallèlement, le chef du gouvernement a défendu le projet de loi sur la conscription des orthodoxes, qu’il présente comme « le début d’un processus historique ». Le texte fixe des objectifs d’enrôlement nettement supérieurs à ceux des dispositifs précédents. Il prévoit également que pour chaque nouveau bataillon orthodoxe incorporé, dix bataillons de réservistes puissent être libérés de leurs obligations.