Vidéo de l'enlèvement des soldates israéliennes : "Nous n'avons pas réussi à vous protéger" (Tsahal)

Le porte-parole de Tsahal, Daniel Hagari, promet que l'armée apportera des réponses aux questions soulevées suite à la publication d'une vidéo montrant l'enlèvement de cinq soldates de la base de Nahal Oz par des terroristes du Hamas le 7 octobre 2023.

"Daniella, Karina, Liri, Agam et Naama, il est impossible d'être ici ce soir sans commenter la vidéo que tout Israël et le monde entier ont vue", déclare-t-il à l'ouverture d'une conférence de presse. "Nous n'avons pas réussi à vous protéger, vous et vos amis, les soldats et de nombreux civils", a déclaré M. Hagari.

"Nous sommes responsables et obligés de vous ramener à la maison." "Je sais que la vidéo soulève des questions difficiles et pointues, notamment comment une telle chose a-t-elle pu se produire ? "Nous, au sein de Tsahal, avons la responsabilité d'apporter des réponses approfondies à ces questions, d'abord aux familles, puis au public", ajoute M. Hagari. "Le 7 octobre, Tsahal n'a pas su se défendre. Nous avons maintenant la responsabilité d'enquêter en profondeur et de corriger", poursuit-il.

Selon lui, "corriger" les erreurs de Tsahal signifie "s'assurer qu'un autre 7 octobre ne sera pas perpétré à l'une de nos frontières".