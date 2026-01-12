Violences commises par des orthodoxes lors d’une conférence de la brigade Hashmonaim à Bnei Brak

De violents incidents ont éclaté dimanche soir à Bnei Brak, en marge d’une conférence organisée par la Brigade orthodoxe Hashmonaim de Tsahal en l’honneur des parents de recrues. Une centaine d’extrémistes haredi ont tenté de s’introduire de force dans l’événement, provoquant l’intervention des forces de police.

Selon les autorités, des manifestants ont fait irruption dans la salle où se trouvaient des dizaines de pères de soldats, perturbant le déroulement de la conférence et agressant physiquement des soldats ainsi que des officiers de la brigade. Un rabbin chargé de l’enseignement de la Torah aux soldats orthodoxes a été violemment pris à partie : battu, frappé dans le dos et déshabillé en partie, il a perdu connaissance et a dû recevoir des soins médicaux. Plusieurs soldats ont également été examinés par des équipes médicales.

Le commandant de la Brigade Hashmonaim, le colonel Avinoam Emuna, ainsi que le général de division Elhanan Wasserman, responsable du recrutement, ont dû être évacués sous protection policière.

Dans un communiqué, un porte-parole de Tsahal a confirmé que « plusieurs manifestants ont fait irruption dans la conférence dans le but de la perturber et ont adopté un comportement violent envers les soldats et les commandants ». L’armée a fermement condamné ces actes, précisant que l’événement avait pris fin après l’intervention rapide de la police.

Les réactions politiques n’ont pas tardé. Le président du parti Yisrael Beiteinu, Avigdor Lieberman, a dénoncé une « attaque idéologique contre des soldats de Tsahal », appelant les autorités à appliquer strictement la loi. « Quiconque s’en prend à un soldat doit être sévèrement puni », a-t-il déclaré.

Le rabbin David Leibel, président du réseau Achvat Torah et l’un des fondateurs de la filière haredi de la brigade, a lui aussi condamné les violences, qualifiant les agresseurs de « voyous » qui « n’ont aucune part à la Torah ». Il a exprimé son soutien aux soldats et appelé à préserver le monde de la Torah « par la construction et la bonté, non par la violence ».

Gadi Eisenkot, ancien chef d’état-major et dirigeant du parti Yashar, a dénoncé « une nouvelle ligne rouge franchie », appelant à traduire les responsables en justice. Il a également exhorté le gouvernement et les dirigeants des partis haredi à condamner sans ambiguïté ces violences.

Ces événements s’inscrivent dans un contexte plus large de tensions liées à l’arrestation de plusieurs étudiants de yeshiva soupçonnés de désertion. Plus tôt dans la journée, des manifestations haredi ont eu lieu à Jérusalem et à Beit Shemesh. L’autoroute 38 a été bloquée dans les deux sens, tout comme plusieurs axes majeurs de la capitale, entraînant des affrontements avec les forces de l’ordre.

La police a indiqué que des dizaines de manifestants avaient refusé d’obéir aux injonctions de dégager les routes, nécessitant l’intervention de la Garde frontalière pour disperser les rassemblements.

L’arrestation récente de Meir Yona, interpellé pour la deuxième fois en cinq mois, a servi de déclencheur à ces mobilisations. Au total, 19 jeunes hommes haredim sont actuellement détenus dans des prisons militaires.