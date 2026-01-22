Violences en Judée-Samarie : "Nous ne permettrons pas qu’ils se fassent justice eux-mêmes" (Eyal Zamir)

Le chef d’état-major de Tsahal, Eyal Zamir, a adressé mercredi un avertissement sans équivoque contre les violences commises par des groupes ou des individus en Judée-Samarie, affirmant que nul ne sera autorisé à se faire justice soi-même.

En déplacement opérationnel dans le secteur de Hébron, le général Zamir a conduit une évaluation de situation au sein de la brigade territoriale de Judée, dans le cadre de l’opération lancée cette semaine contre les réseaux terroristes actifs dans la région. Il a précisé que cette opération s’inscrit dans « une continuité d’actions offensives et préventives visant à déjouer le terrorisme et à renforcer la protection des implantations ».

Au cours de sa visite, le chef d’état-major s’est rendu au Tombeau des Patriarches, l’un des lieux les plus sacrés de la religion juive. « La sécurité des habitants constitue une priorité absolue pour Tsahal dans ce secteur », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de la connaissance de l’héritage historique et religieux comme élément de cohésion, de résilience et d’identité au sein de l’armée.

Eyal Zamir a insisté sur la nécessité de maintenir une action soutenue et continue contre le terrorisme et ses infrastructures, tout en garantissant un niveau élevé de préparation et de vigilance face à des attaques soudaines. « La lutte contre le terrorisme est sans compromis », a-t-il rappelé.

Il a toutefois souligné que seules l’armée et les forces de sécurité sont habilitées à recourir à la force. « Il ne faut pas permettre à des groupes ou à des individus de se faire justice eux-mêmes. De tels actes sont inacceptables et portent atteinte à l’ensemble du mouvement des implantations », a conclu le chef d’état-major.