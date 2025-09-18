Violents heurts lors du transfert de déserteurs ultra-orthodoxes en prison, deux soldats blessés

Articles recommandés -

Un incident inhabituel s’est produit mercredi soir devant la prison militaire 10, où plusieurs déserteurs ultra-orthodoxes étaient transférés après leur arrestation. Selon le porte-parole de Tsahal, deux soldats ont été légèrement blessés par des gaz lacrymogènes lors d’une manifestation qui a éclaté sur le trajet.

Le convoi transportant les détenus a croisé une foule rassemblée au carrefour de Kfar Yona, dans le centre du pays. Des manifestants ont jeté des pierres et utilisé des gaz lacrymogènes contre le véhicule militaire. Les soldats touchés ont été soignés sur place et n’ont pas nécessité d’évacuation.

Profitant de la confusion, l’un des déserteurs est parvenu à s’échapper. L’armée a précisé que le reste des détenus a bien été conduit à la prison militaire.

Tsahal a dénoncé l’incident et « toute attaque visant ses soldats », assurant qu’elle poursuivrait ses efforts pour faire respecter la loi.

Cet épisode intervient dans un climat extrêmement tendu, alors que plusieurs conscrits réfractaires ont récemment été jugés disciplinairement et emprisonnés, suscitant des manifestations répétées dans les milieux ultra-orthodoxes opposés à la conscription. De nouveaux rassemblements de protestation sont prévus ce jeudi, promettant de nouveaux blocages d'axes routiers.