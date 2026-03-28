Vyacheslav Vidmant, 52 ans, identifié comme la victime d’un impact de sous-munition iranienne à Tel-Aviv

Vyacheslav Vidmant, 52 ans, a été identifié comme la victime d’un impact de sous-munition issu d’un missile balistique iranien à Tel-Aviv hier soir. L’homme, employé comme agent de sécurité par la municipalité, a été mortellement touché alors qu’il ne se trouvait pas dans un abri au moment de l’attaque.

Selon les premières informations, la sous-munition — dispersée par une ogive à fragmentation — a explosé à proximité de sa position, provoquant des éclats mortels. Les autorités précisent que la victime assurait la surveillance d’immeubles résidentiels évacués après une précédente attaque iranienne, intervenue au début du conflit. Cette frappe antérieure avait déjà fait une victime, Mary Anne Velasquez de Vera, âgée de 32 ans.

Les services de secours ont souligné que l’homme était le seul présent dans la zone à ne pas avoir rejoint un espace protégé lorsque les sirènes d’alerte ont retenti. Les consignes de sécurité appellent pourtant la population à se mettre immédiatement à l’abri en cas de menace balistique, en raison du danger particulier que représentent les sous-munitions, capables de frapper de multiples points sur une large zone.

Cette attaque s’inscrit dans une série de tirs de missiles iraniens visant le territoire israélien, dans un contexte d’escalade militaire entre les deux pays. Malgré un taux d’interception élevé revendiqué par l’armée israélienne, plusieurs projectiles ou fragments ont atteint des zones habitées, causant des victimes et des dégâts matériels.

Les autorités ont renouvelé leurs appels à la vigilance et au strict respect des consignes de protection civile.