Washington ne soutient plus pleinement la création d'un État palestinien "dans les circonstances actuelles" (Huckabee)

L'ambassadeur américain en Israël Mike Huckabee a porté un coup fatal à la solution à deux États, déclarant que Washington ne soutient plus pleinement la création d'un État palestinien "dans les circonstances actuelles".

"Pas de notre vivant"

Articles recommandés -

"À moins que des choses significatives se produisent qui changent la culture, il n'y a pas de place pour cela", a déclaré Huckabee à Bloomberg News, ajoutant que de tels changements sont improbables "de notre vivant". L'ambassadeur va plus loin en affirmant qu'un État palestinien "n'est plus un objectif de la politique américaine".

Cette position marque une rupture historique avec des décennies de diplomatie américaine qui prônait la coexistence de deux États comme solution au conflit israélo-palestinien.

Huckabee propose une solution alternative : plutôt qu'en Cisjordanie, un État palestinien pourrait être créé "en prenant le territoire d'un pays musulman".

Un soutien inconditionnel à Israël

Âgé de 69 ans, l'ancien gouverneur de l'Arkansas est l'une des figures évangéliennes les plus ferventes dans son soutien à Israël. Il a notamment affirmé que les revendications israéliennes sur la Judée-Samarie sont "plus fortes que les liens américains avec Manhattan" et avait symboliquement posé des briques en 2018 lors de la construction d'un nouveau complexe résidentiel dans la localité d'Efrat.