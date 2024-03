Wegovy, traitement révolutionnaire contre l’obésité, arrive enfin en Israël

Après une longue attente, Le Wegovy, médicament du géant pharmaceutique danois Novo Nordisk, sera disponible à l'achat à partir de la semaine prochaine dans l'Etat hébreu, a rapporté mardi le quotidien Maariv.

Disponible depuis 2021 aux États-Unis, l'utilisation des injections de Wegovy s'avère aujourd'hui être le plus efficace de tous les traitements de perte de poids et entraîne une perte très importante chez les patients. Il remplacera progressivement l'injection de "Saxenda". Selon le Maariv, le prix de l'injection sera de 600 shekels (plus de 150 euros) pour la faible dose de 0,25 milligramme. Cette dose peut être augmentée jusqu'à 2,4 milligrammes, ce qui entraîne une perte de poids importante. Le prix de l'injection est similaire au prix de la version précédente "Saxenda" à son arrivée en Israël. Ce prix devrait baisser car l'injection sera probablement incluse dans les assurances complémentaires. Selon des données récentes, une injection de Wegovy n'est pas seulement bénéfique pour la perte du poids : elle réduirait considérablement le risque de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral, ce qui pourrait également favoriser son inclusion dans le panier de médicaments en Israël.