Yad Vashem identifie les noms de 5 millions de victimes de la Shoah

Après 70 ans de recherches ininterrompues, Yad Vashem a annoncé avoir identifié et documenté les noms de cinq millions de victimes de la Shoah, atteignant ainsi plus de 80% du nombre estimé de six millions de Juifs assassinés.

Cette avancée majeure constitue une étape historique dans la mission de l’institution de préserver la mémoire des disparus. Le mémorial de Jérusalem indique que les noms sont rassemblés dans une base de données publique, fruit de décennies de travail méticuleux — à travers les « Pages de témoignage », les archives historiques, les listes de déportation ou encore les registres nazis.

Selon les experts de Yad Vashem, environ 250000 noms supplémentaires pourraient encore être retrouvés grâce à l’usage de l’intelligence artificielle et de nouvelles technologies d’analyse documentaire. Mais des centaines de milliers de victimes resteront à jamais sans trace, faute de documents ou de témoins.

« Dans de nombreux cas, la page de témoignage est tout ce qu’il reste d’une personne », souligne le Dr Alexander Avraham, directeur du fichier depuis 37 ans. « Les nazis ont voulu effacer jusqu’à leur existence. Identifier un nom, c’est redonner une identité et empêcher l’oubli. »

Le président de Yad Vashem, Dani Dayan, a salué un double symbole : « C’est à la fois un accomplissement et un rappel de notre devoir moral : derrière chaque nom, il y a une vie entière, une voix éteinte. Aucun ne doit rester anonyme. »

Un colloque spécial se tiendra le 6 novembre 2025 à Jérusalem pour marquer cet hommage national à la mémoire et à la persévérance.