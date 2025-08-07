Yair Golan : "L’occupation de Gaza serait un désastre, nous paralyserons le pays"

Articles recommandés -

Le Forum des généraux de la Knesset des Démocrates, dirigé par Yair Golan, a lancé un avertissement contre la décision imminente du cabinet de sécurité d’occuper Gaza. « Une occupation serait catastrophique : les otages mourront, des soldats tomberont », a déclaré Golan. Il dénonce un projet qui engloutirait « des milliards de taxes » pour financer un gouvernement militaire, forçant les contribuables israéliens à payer pour la reconstruction et les services à Gaza. « Nos enfants et petits-enfants protégeront des colonies isolées, risquant leur vie pour distribuer de la nourriture », a-t-il ajouté.

Yaïr Golan accuse Netanyahou, Smotrich et Ben Gvir de mener Israël à la ruine. « Nous sortirons dans les rues, perturberons et paralyserons l’économie jusqu’à ce que des élections soient annoncées », promet-il, refusant de « normaliser cette folie ». Le général (rés.) Nimrod Shefer s’est adressé au chef d’état-major Eyal Zamir : « Cette mission, marquée d’un drapeau noir, est stratégiquement erronée, moralement inacceptable et destructrice pour Tsahal. » De son côté, le général (rés.) Amiram Levin a insisté : « Le commandement militaire doit empêcher l’envoi de soldats à une mort vaine et prioriser le retour des otages avant toute escalade. » Ces mises en garde reflètent les tensions entre le gouvernement et l’opposition, alors que des manifestations sont prévues à Tel-Aviv et Jérusalem contre l’occupation.