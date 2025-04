Yaïr Lapid a rencontré un lobbyiste pro-Qatar au sujet des otages

Selon des informations exclusives obtenues par i24NEWS, le chef de l'opposition israélienne Yaïr Lapid a rencontré le lobbyiste Jay Footlik concernant les efforts de médiation du Qatar pour un accord sur les otages détenus à Gaza.

Lors de cette entrevue, Footlik aurait présenté à Lapid une stratégie consistant à "complimenter le Qatar" afin de faire avancer les négociations sur les otages, suggérant qu'une présentation positive de l'émirat favoriserait la conclusion d'un accord. Cette même approche aurait été proposée par Footlik à divers ministres, politiciens et personnalités publiques israéliennes.

i24NEWS a également appris que Footlik aurait été impliqué dans l'organisation d'une rencontre entre Lapid et un haut responsable qatari à Paris en janvier 2025.

Suite à cette réunion, Lapid avait publié un communiqué dans lequel il déclarait : "Nous apprécions les efforts incessants du Qatar... Il est clair pour moi que le Qatar comprend et souhaite parvenir à un accord le plus rapidement possible, et fait tout son possible pour y arriver. Nous ne devons pas laisser la politique faire échouer à nouveau le sauvetage des otages abandonnés." Contacté par i24NEWS, Lapid a refusé de commenter sa rencontre avec Footlik et les recommandations qu'il aurait suivies. Il a plutôt répondu : "Dans le cadre des efforts du chef de l'opposition pour promouvoir un accord sur le retour des otages depuis le début de la guerre, il a rencontré une fois un responsable qatari accompagné de familles d'otages. Nous tenons à rappeler que l'affaire Qatar-gate ne concerne pas des réunions, mais le fait que les personnes les plus proches de Netanyahou ont reçu de l'argent des Qataris, y compris en temps de guerre."