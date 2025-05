Yaïr Lapid accuse le gouvernement israélien de financer secrètement l'aide humanitaire à Gaza

Le chef de l'opposition israélienne Yaïr Lapid a lancé lundi à la Knesset de graves accusations contre le gouvernement, le soupçonnant de financer clandestinement l'aide humanitaire à Gaza via deux sociétés-écrans.

Des sociétés-écrans en Suisse et aux États-Unis

Lors de son intervention parlementaire, Lapid a directement interpellé l'exécutif : "L'État d'Israël est-il derrière deux sociétés-écrans créées en Suisse et aux États-Unis, GHF et SRS, pour organiser et financer l'aide humanitaire à Gaza ?"

Le député a suggéré que les services de sécurité israéliens auraient été mobilisés par le Premier ministre et le ministre des Finances pour transférer des fonds publics à l'étranger, avant que ceux-ci ne reviennent à Gaza sous forme d'aide humanitaire.

La démission révélatrice du directeur

L'opposition s'appuie notamment sur la démission récente de Jake Wood, directeur général de GHF, qui a déclaré : "Il est clair que ce plan ne peut être mis en œuvre dans le strict respect des principes d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance." Lapid souligne l'importance du mot "indépendance", suggérant que Wood aurait découvert être manipulé.

Un appel à la transparence

"Si cet argent est israélien et que le gouvernement le cache, il ne s'agit pas seulement de tromper les citoyens israéliens, mais de l'une des plus grandes folies politiques de l'histoire du pays", a martelé Lapid. L'opposant plaide pour la transparence : si Israël finance effectivement cette aide, pourquoi ne pas l'assumer publiquement et en tirer un bénéfice diplomatique ? "Pour une fois, ouvrons les journaux télévisés du monde entier avec une bonne action d'Israël à Gaza", suggère-t-il, "même si cela déplaît aux ministres d'extrême droite Ben Gvir et Smotrich".