Yaïr Lapid annonce vouloir présenter une loi désignant le Qatar comme État ennemi

Le chef de l’opposition israélienne, Yair Lapid, a annoncé qu’il présentera à la Knesset un projet de loi visant à désigner le Qatar comme « État ennemi ». Le texte, qui doit être soumis dès demain, portera le nom de Jonatan Urich, conseiller du Premier ministre Benjamin Netanyahou, au cœur d’une controverse politico-médiatique.

Selon Lapid, Urich est accusé d’avoir reçu des fonds pour mener une campagne de communication favorable au Qatar pendant plus d’un an, y compris après l’attaque du 7 octobre 2023 menée par le Hamas. Une situation que le leader de Yesh Atid juge « inacceptable », dénonçant le fait que des collaborateurs du bureau du Premier ministre puissent être rémunérés par un État qu’il qualifie de « principal financeur du terrorisme dans le monde ».

« Il est inconcevable que des employés du bureau du Premier ministre reçoivent de l’argent d’un pays qui soutient le terrorisme », a déclaré Lapid, se disant convaincu que sa proposition pourrait recueillir des soutiens jusque dans la coalition gouvernementale.

L’affaire intervient dans un contexte de tensions persistantes autour du rôle du Qatar, régulièrement accusé par Israël de soutenir le Hamas. Malgré cela, Benjamin Netanyahou avait affirmé en avril dernier que l’émirat du Golfe « n’est pas un pays ennemi », prenant ainsi la défense de son conseiller.