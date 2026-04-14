Yair Lapid dénonce un "niveau moral et éthique au plus bas" après le discours de Benjamin Netanyahou
Le chef de l’opposition accuse Benjamin Netanyahou d’avoir politisé la Journée de la Shoah, dénonçant un discours qu’il juge indigne et révélateur de profondes fractures au sommet de l’État.
Le chef de l’opposition israélienne Yair Lapid a vivement critiqué le discours prononcé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou à l’occasion de la Journée de la Shoah, dénonçant une instrumentalisation politique d’un moment de recueillement national.
Dans une déclaration, Yair Lapid a qualifié cette intervention de « niveau moral et éthique au plus bas », reprochant au chef du gouvernement d’avoir utilisé la tribune de Yad Vashem pour mettre en avant ses succès militaires face à l’Iran. « Contrairement à Netanyahou, je n’ai pas voulu faire de politique lors de la Journée de la Shoah, j’ai donc attendu qu’elle se termine », a-t-il affirmé.
Le leader de gauche a également attaqué frontalement le bilan sécuritaire du Premier ministre. « L’homme sous le mandat duquel la plus grande catastrophe depuis la Shoah a frappé le peuple juif prétend avoir empêché une seconde Shoah », a-t-il lancé, en référence aux attaques du 7 octobre. Il a ajouté que Netanyahou avait « promis d’éliminer le Hamas et il a échoué, d’éliminer le Hezbollah et il a échoué, d’éliminer l’Iran et il a échoué », l’accusant en outre d’avoir fait « tout son possible pour encourager ceux qui se soustraient au service militaire.
Dans un ton particulièrement virulent, Lapid a poursuivi : « Un jour, vous vous vantez en affirmant que nous sommes une “puissance mondiale”, et le lendemain, vous venez nous expliquer que nous avons été miraculeusement sauvés d’une nouvelle Shoah. C’est une honte. »
La veille, Benjamin Netanyahou avait déclaré que sans l’action conjointe d’Israël et des États-Unis contre les installations nucléaires et militaires iraniennes, « les noms de Natanz, Fordo, Ispahan et Parchin auraient probablement été associés à une terreur éternelle, à l’instar d’Auschwitz, Treblinka, Majdanek et Sobibor ».
Cette passe d’armes illustre les profondes divisions politiques en Israël, jusque dans les moments les plus symboliques de la mémoire nationale.