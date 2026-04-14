Yair Lapid dénonce un "niveau moral et éthique au plus bas" après le discours de Benjamin Netanyahou

Le chef de l’opposition israélienne Yair Lapid a vivement critiqué le discours prononcé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou à l’occasion de la Journée de la Shoah, dénonçant une instrumentalisation politique d’un moment de recueillement national.

Dans une déclaration, Yair Lapid a qualifié cette intervention de « niveau moral et éthique au plus bas », reprochant au chef du gouvernement d’avoir utilisé la tribune de Yad Vashem pour mettre en avant ses succès militaires face à l’Iran. « Contrairement à Netanyahou, je n’ai pas voulu faire de politique lors de la Journée de la Shoah, j’ai donc attendu qu’elle se termine », a-t-il affirmé.

Le leader de gauche a également attaqué frontalement le bilan sécuritaire du Premier ministre. « L’homme sous le mandat duquel la plus grande catastrophe depuis la Shoah a frappé le peuple juif prétend avoir empêché une seconde Shoah », a-t-il lancé, en référence aux attaques du 7 octobre. Il a ajouté que Netanyahou avait « promis d’éliminer le Hamas et il a échoué, d’éliminer le Hezbollah et il a échoué, d’éliminer l’Iran et il a échoué », l’accusant en outre d’avoir fait « tout son possible pour encourager ceux qui se soustraient au service militaire.

Dans un ton particulièrement virulent, Lapid a poursuivi : « Un jour, vous vous vantez en affirmant que nous sommes une “puissance mondiale”, et le lendemain, vous venez nous expliquer que nous avons été miraculeusement sauvés d’une nouvelle Shoah. C’est une honte. »

La veille, Benjamin Netanyahou avait déclaré que sans l’action conjointe d’Israël et des États-Unis contre les installations nucléaires et militaires iraniennes, « les noms de Natanz, Fordo, Ispahan et Parchin auraient probablement été associés à une terreur éternelle, à l’instar d’Auschwitz, Treblinka, Majdanek et Sobibor ».

Cette passe d’armes illustre les profondes divisions politiques en Israël, jusque dans les moments les plus symboliques de la mémoire nationale.