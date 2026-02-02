Yaïr Lapid nie avoir eu des contacts secrets avec le Qatar

Le chef de l’opposition israélienne Yair Lapid a rejeté les accusations selon lesquelles il aurait tenu une réunion privée avec de hauts responsables qataris, affirmant que les échanges se sont déroulés en présence de familles d’otages israéliens. Une version toutefois mise en doute par une enquête du diffuseur public israélien Kan, qui décrit un déroulé sensiblement différent.

Selon ce reportage, deux réunions distinctes se seraient tenues le 12 janvier 2025 à l’hôtel Four Seasons Paris. La première aurait rassemblé Yair Lapid et des représentants qataris de haut rang, uniquement en présence de membres de son équipe, sans les familles des otages. Une seconde rencontre aurait ensuite eu lieu avec des représentants de trois familles d’Israéliens retenus en captivité.

Toujours d’après Kan, Lapid aurait salué le rôle joué par le Qatar dans les négociations en cours et abordé des questions liées à l’évolution future des relations entre Israël et Doha. Ces éléments contredisent la version initiale donnée par le chef de l’opposition.

Face à ces révélations, le bureau de Lapid a reconnu qu’un échange préliminaire avait bien eu lieu sans les familles. « Lapid et son équipe ont rencontré le représentant qatari pour discuter de la question des otages, avant que les familles ne rejoignent la réunion », a précisé son entourage, tout en rejetant l’idée d’un rendez-vous secret.

Dans le même temps, Lapid est passé à l’offensive contre le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou, qu’il accuse d’hypocrisie. Il affirme que ce dernier aurait, par le passé, accepté discrètement des millions de dollars en provenance du Qatar et facilité le transfert de dizaines de millions de dollars en liquide vers la branche militaire du Hamas. Il a également rappelé que Netanyahou se serait excusé auprès de responsables qataris à la Maison-Blanche après l’opération contre le Hamas à Doha, en promettant qu’un tel raid ne se reproduirait pas.

Selon Lapid, la publication de cette affaire vise avant tout à détourner l’attention d’un projet de loi qu’il a initié et qui vise à désigner officiellement le Qatar comme un État ennemi. « Nous recommandons au bureau du Premier ministre de soutenir cette loi, plutôt que de continuer à brader la sécurité d’Israël pour des intérêts financiers », a-t-il conclu.