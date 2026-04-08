Yair Lapid qualifie de "désastre politique" le cessez-le-feu avec l’Iran

Le chef de l’opposition israélienne, Yair Lapid, a vivement dénoncé mercredi l’accord de cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l’Iran, fustigeant un « désastre politique » et mettant directement en cause le Premier ministre Benjamin Netanyahou.

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« Jamais dans toute notre histoire nous n’avons connu un tel désastre diplomatique », a-t-il écrit sur le réseau X, estimant qu’Israël avait été marginalisé dans un processus pourtant déterminant pour sa sécurité nationale. « Israël n’était même pas à la table lorsque des décisions ont été prises concernant le cœur de notre sécurité », a-t-il ajouté.

Yair Lapid a accusé Benjamin Netanyahou d’avoir échoué à tous les niveaux. Il a salué, en revanche, l’action de l’armée israélienne et la résilience de la population, affirmant que « l’armée a accompli tout ce qui lui a été demandé » et que les citoyens ont fait preuve d’une « remarquable solidité » face à la guerre.

Mais selon lui, ces efforts n’ont pas été traduits en gains politiques ou stratégiques. « Netanyahou a échoué politiquement, a échoué stratégiquement et n’a atteint aucun des objectifs qu’il s’était lui-même fixés », a-t-il martelé.

Le chef de l’opposition a également mis en garde contre les conséquences à long terme de cet accord, estimant que les dégâts causés par cette gestion pourraient mettre des années à être réparés. Il a dénoncé « l’arrogance, la négligence et l’absence de vision stratégique » du gouvernement.