Yair Lapid qualifie de "désastre politique" le cessez-le-feu avec l’Iran
L’opposition israélienne dénonce un accord conclu sans Israël et accuse Benjamin Netanyahou d’un échec politique et stratégique majeur, malgré les succès militaires revendiqués sur le terrain.
Le chef de l’opposition israélienne, Yair Lapid, a vivement dénoncé mercredi l’accord de cessez-le-feu conclu entre les États-Unis et l’Iran, fustigeant un « désastre politique » et mettant directement en cause le Premier ministre Benjamin Netanyahou.
https://x.com/i/web/status/2041743545137057858
Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur .
« Jamais dans toute notre histoire nous n’avons connu un tel désastre diplomatique », a-t-il écrit sur le réseau X, estimant qu’Israël avait été marginalisé dans un processus pourtant déterminant pour sa sécurité nationale. « Israël n’était même pas à la table lorsque des décisions ont été prises concernant le cœur de notre sécurité », a-t-il ajouté.
Yair Lapid a accusé Benjamin Netanyahou d’avoir échoué à tous les niveaux. Il a salué, en revanche, l’action de l’armée israélienne et la résilience de la population, affirmant que « l’armée a accompli tout ce qui lui a été demandé » et que les citoyens ont fait preuve d’une « remarquable solidité » face à la guerre.
Mais selon lui, ces efforts n’ont pas été traduits en gains politiques ou stratégiques. « Netanyahou a échoué politiquement, a échoué stratégiquement et n’a atteint aucun des objectifs qu’il s’était lui-même fixés », a-t-il martelé.
Le chef de l’opposition a également mis en garde contre les conséquences à long terme de cet accord, estimant que les dégâts causés par cette gestion pourraient mettre des années à être réparés. Il a dénoncé « l’arrogance, la négligence et l’absence de vision stratégique » du gouvernement.