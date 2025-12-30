Yaïr Lapid saisit la Cour suprême contre le transfert de fonds publics aux institutions éducatives orthodoxes

Le parti d’opposition Yesh Atid a déposé mardi un recours devant la Cour suprême d’Israël, contestant la décision de la commission des Finances de transférer plus d’un milliard de shekels à des institutions éducatives haredies. Le mouvement dirigé par Yaïr Lapid demande l’émission d’une ordonnance conditionnelle ainsi qu’une injonction provisoire urgente afin de bloquer ces versements.

Selon les requérants, ces fonds seraient attribués en violation de la loi à des établissements qui n’enseignent pas les matières fondamentales prévues par le programme officiel et qui échappent à tout contrôle pédagogique effectif. Ils dénoncent un contournement des règles budgétaires et des procédures de supervision imposées par la législation israélienne.

Yaïr Lapid, accompagné des députés Vladimir Beliak, Moshe Turpaz et Naor Shiri, affirme que cette démarche judiciaire s’inscrit dans « un combat prolongé contre un gouvernement corrompu et dispendieux », accusé d’utiliser l’argent public comme un outil de marchandage politique destiné à préserver la stabilité de sa coalition. Pour l’opposition, ces transferts constituent une forme de « pot-de-vin politique » accordé à certains partenaires gouvernementaux.

Les avocats du parti, Oded Gazit et Eliram Bakal, soutiennent que la commission des Finances a outrepassé ses prérogatives en autorisant des transferts à des institutions ne répondant pas aux critères éducatifs fixés par la loi, rendant ces décisions juridiquement nulles.

Yesh Atid souligne enfin que ces établissements ne préparent pas les enfants haredim à une insertion dans la vie moderne et que les autorités auraient tenté de dissimuler l’ampleur de ces financements au public. Le recours pourrait relancer un débat majeur en Israël sur l’usage des fonds publics et l’enseignement des matières fondamentales.