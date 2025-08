Yarden Bibas : "La vengeance viendra, mais ramenez-les d’abord"

Articles recommandés -

Yarden Bibas, ex-otage du Hamas, qui a perdu sa femme Shiri et ses enfants Ariel et Kfir, assassinés en détention, a publié un message sur les réseaux sociaux ce samedi, réagissant aux récentes vidéos des otages Rom Braslavski et Evyatar David. « Pourquoi attendre que le Hamas se rende ou que le monde nous voie comme les victimes ? Cela n’arrivera pas ! », a-t-il écrit, ajoutant que ses geôliers lui répétaient que "même s’il ne reste qu’un seul combattant, ils ne capituleront pas".

« J’ai voulu abandonner, mais j’ai tenu bon, croyant que l’État me ramènerait. Je ne suis plus sûr que les otages restants ressentent cela », confie-t-il. Bibas appelle à un accord immédiat : « Je serais ravi d’éliminer tous les terroristes, mais nos frères sont là-bas, avec des corps à enterrer. La vengeance viendra, mais pas aujourd’hui. Faites un deal, ramenez-les tous. » Les vidéos, publiées par le Hamas et le Jihad islamique, montrent Evyatar David émacié et Rom Braslavski brisé après 665 jours de captivité. Les familles, bouleversées, exigent une action urgente pour libérer les 50 otages restants, dont 22 sont présumés vivants.