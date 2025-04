Yom HaShoah en images : Israël à l'arrêt en mémoire des six millions de Juifs assassinés par les nazis

Des millions d'Israéliens ont interrompu leur routine quotidienne et ont consacré deux minutes jeudi matin à se tenir debout pendant la sirène en mémoire des victimes de la Shoah, qui a eu lieu, comme chaque année, à 10 heures du matin (heure locale). Sur les routes, au travail et lors des manifestations, citoyens aux côtés des forces de sécurité, "nous n'oublierons pas, plus jamais ça", a promis le peuple d’Israël.

Tel-Aviv

Les conducteurs ont arrêté leurs véhicules à Tel-Aviv et se sont arrêtés sur le bord de la route pendant que la sirène hurlait.

Miriam Alster/FLASH90

Miriam Alster/Flash90

Sur la place Dizengoff à Tel Aviv, plusieurs manifestants se sont rassemblés, brandissant des photos d'otages retenus captifs à Gaza.

Tomer Neuberg/Flash90

Tomer Neuberg/Flash90

Jérusalem

Chaim Goldberg/Flash90

Chaim Goldberg/Flash90

Au marché Mahane Yehuda, les forces de sécurité se tenaient aux côtés des vendeurs et des consommateurs.

Arie Leib Abrams/Flash90

Arie Leib Abrams/Flash90