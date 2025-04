Yom HaShoah : la cérémonie "Derrière chaque personne, il y a un nom", s'est tenue à a Knesset

Une sirène a retenti pendant deux minutes jeudi matin dans tout Israël, à l'occasion de Yom HaShoah, à la mémoire des six millions de victimes juives de la barbarie nazie. Elle a été suivie d'une cérémonie de dépôt de gerbes sur l'esplanade du musée de la Shoah de Yad Vashem", à Jérusalem.

La Knesset a également commémoré cette journée, avec un support pour l'allumage de bougies commémoratives placé à l'entrée du bâtiment du Parlement israélien. Le président de la Knesset, le député Amir Ohana, a inauguré la tradition de l'allumage des bougies et déclaré : "Cette année, je souhaite honorer la mémoire des enfants juifs, dont plus d'un million ont péri dans la Shoah. Lea Deutsch est née à Zagreb en Croatie, et jouait au théâtre dès l'âge de 5 ans".

"Elle était si talentueuse qu'elle était connue comme 'la Shirley Temple croate'", a-t-il poursuivi. "Quand l'Allemagne nazie a pris le contrôle de la Croatie, il lui a été interdit de se produire au théâtre. On raconte qu'elle s'asseyait sur un banc face au théâtre où elle jouait, portant l'étoile jaune, et pleurait sur son enfance et son rêve de devenir actrice qui lui avaient été volés. À 16 ans, après des tentatives infructueuses de fuite, elle a été envoyée à Auschwitz d'où elle n'est jamais revenue. Que la mémoire de Lea Deutsch soit bénie."

Shlomi Amsalem/MFO

Le ministre des Affaires étrangères Gideon Saar a déclaré lors de la cérémonie "Derrière chaque personne, il y a un nom" à la Knesset : "À la mémoire de Reizel et Rebecca Zartchansky, les sœurs de mon grand-père David, assassinées à Chisinau. Mon grand-père David est né à Chisinau (aujourd'hui en Moldavie, ndlr), d'où il a émigré vers l'Argentine à l'âge de 18 ans. Tous les membres de la famille restés à Chisinau ont été assassinés. En juillet 1941, les nazis, avec l'armée roumaine, ont conquis Chisinau, où vivaient alors au moins 60 000 Juifs, et ont commencé à les massacrer massivement."

"Pendant l'occupation, des milliers de Juifs ont été tués et des femmes juives violées", a-t-il ajouté. "Les corps des victimes ont été laissés dans les rues. Les survivants ont été concentrés dans un ghetto qui a été évacué par convois pour être exécutés, principalement par la méthode des fosses d'extermination. Des Juifs de Chisinau, il n'en est finalement resté que quelques dizaines. Que la mémoire de Reizel et Rebecca et de toutes les victimes de Chisinau soit bénie et gravée à jamais dans le cœur de la nation."

"À la mémoire de mon grand-père Israel et de ma grand-mère Sprintza Katz, les parents de mon père Meir, qui ont péri avec leur famille au camp d'extermination d'Auschwitz. Jacob Deutsch, le père de ma mère Malka, qui a péri au camp d'extermination de Buchenwald. La famille de mon épouse Ronit, Jacob et Rebecca Greenberg, leurs dix enfants et petits-enfants, qui ont péri au camp d'extermination de Majdanek", a pour sa part rendu hommage, le ministre de la Défense Israel Katz.

Il a également évoqué la mémoire "Abraham Pinkus, le grand-père de mon épouse Ronit, qui a péri dans la Shoah et dont le lieu de sépulture est inconnu. Michla et son mari Pinkus, arrière-grands-parents de mon épouse Ronit, qui ont péri au camp d'extermination de Majdanek. La famille Gelper, famille du grand-père de mon épouse Ronit, Samuel et son épouse et leurs cinq filles, qui ont été enterrés dans des fosses dans la ville de Zosle en Lituanie. Samuel Hochbaum, arrière-grand-père adoptif de mon épouse Ronit. Lui et sa famille ont péri au camp d'extermination de Majdanek. Que leur mémoire soit bénie. Que Dieu venge leur sang."

Shlomi Amsalem/MFO

"La Shoah est une catastrophe globale, la plus grande qu'ait connue le peuple juif", a de son côté dit le président du Camp national, Benny Gantz. "Mais elle nous a aussi révélé l'héroïsme. Je voudrais citer les noms de personnes de tout le spectre du peuple juif, assassinées par les nazis. Viktor Ullmann, compositeur, chef d'orchestre et pianiste d'Autriche, dont la mélodie de vie a été interrompue à l'âge de 46 ans à Auschwitz-Birkenau. Dora Gerson, actrice et chanteuse de cabaret dont la voix s'est également tue à Auschwitz à seulement 43 ans".

"Shimon Hochman, l'un des leaders de la révolte du ghetto de Varsovie, qui a combattu pour la vie de ce peuple et a été assassiné à l'âge de 28 ans", a-t-il continué. "Roza Robota, membre du mouvement Hashomer Hatzair qui a travaillé dans la clandestinité à Auschwitz et a été assassinée à l'âge de 23 ans. Ephraim Perlmutter, un bébé qui restera à jamais âgé d'un an, de Pologne. Hannah Gefen de Pologne, une fillette assassinée à Ponar l'année de sa bat-mitzvah. Esther Shaltiel de Salonique, emmenée à Auschwitz et assassinée à l'âge de 60 ans. Rupto Raphailov, qui était enseignant de profession et a été assassiné à l'âge de 43 ans dans un camp de travail en Bulgarie. Haim Nataf, né en Tunisie, et assassiné sur sa terre natale à l'âge de 18 ans."

Au cours de la journée se déroule également la Marche des Vivants à Auschwitz, qui marque les 80 ans de la libération des camps d'extermination et de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Des survivants de la Shoah et leurs familles y participent, ainsi que des otages libérés de la captivité du Hamas, des familles endeuillées par la guerre que mène Israël depuis le 7 octobre et des résidents de la région frontalière de Gaza.