Yom Hatzmaout : Netanyahou appelle à la victoire sur le Hamas dans un message vidéo

Reliant la guerre actuelle à Gaza à la guerre d'indépendance d'Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a lancé un appel à la victoire totale sur le Hamas dans un message vidéo préenregistré diffusé lors de la cérémonie officielle marquant le 76e jour de l'indépendance du pays.

"Il y a soixante-seize ans, lors de la guerre d'indépendance, nous étions seuls. Peu nombreux contre beaucoup. Cinq armées arabes ont envahi notre territoire pour éliminer le pays qui venait de naître. Nous étions pauvres en armes, presque sans moyens. Mais nous avions une arme secrète : l'esprit du temps, la force vitale d'un peuple ancien qui refuse de mourir", affirme-t-il. "Grâce à cet esprit, nous avons vaincu nos ennemis et assuré notre existence. Aujourd'hui, nous sommes infiniment plus forts. Mais la volonté de nous détruire n'a pas disparu, elle est toujours là. Nous l'avons vu cette année, le 7 octobre. Ce n'est pas un jour d'indépendance ordinaire. La guerre est toujours en cours. Elle nous a été imposée le jour noir d'un terrible massacre". Soulignant que de nombreux Israéliens sont toujours retenus en otage à Gaza et que des milliers d'habitants du nord et du sud ne peuvent toujours pas rentrer chez eux, M. Netanyahou affirme que, malgré tout ce qui s'est passé, "de nombreuses" familles de soldats tombés au combat lui ont dit que "nos héros ne sont pas tombés en vain" et l'ont appelé à "continuer jusqu'au bout, continuer jusqu'à ce que les monstres du Hamas soient éliminés". "Bien qu'il ne s'agisse pas d'une fête de l'indépendance normale, c'est une occasion spéciale de comprendre la signification de notre indépendance. L'indépendance d'être un peuple libre dans notre pays. L'indépendance de nous protéger par nous-mêmes. L'indépendance de réaliser le décret des générations : plus jamais ça", a-t-il conclu.