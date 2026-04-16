Yom HaZikaron 2026 : 170 nouveaux soldats tombés et des milliers de familles endeuillées

À l’approche de Yom HaZikaron, le ministère israélien de la Défense a publié les chiffres actualisés des pertes. Depuis l’an dernier, 170 soldats de Tsahal sont tombés au combat, portant à 25 644 le nombre total de morts pour Israël depuis 1860.

À ce bilan s’ajoutent 54 anciens combattants invalides, décédés des suites de leurs blessures et désormais reconnus comme soldats tombés. Ces données englobent l’ensemble des forces de sécurité, mortes en opération ou des suites du service.

Parallèlement, les victimes du terrorisme sont également au cœur des commémorations. Des dizaines de civils ont été assassinés au cours de l’année dans des attentats, rappelant que le tribut payé par la population ne se limite pas au champ militaire.

Israël compte aujourd’hui 59 583 proches endeuillés. Depuis les attaques du 7 octobre 2023, 7 165 nouvelles familles ont été plongées dans le deuil.

Dans le détail, on recense 8 420 parents endeuillés, 4 872 veuves, 14 430 orphelins et plus de 31 800 frères et sœurs. À ces chiffres s’ajoutent fiancées et proches, illustrant l’ampleur humaine de ces pertes.

Dans un contexte sécuritaire toujours tendu, les cérémonies pourraient être adaptées aux consignes du Commandement du front intérieur, certaines étant diffusées à distance.

Comme chaque année, Yom HaZikaron 2026 s’annonce ainsi comme un moment de recueillement particulièrement lourd, entre mémoire des soldats tombés et hommage aux victimes du terrorisme.