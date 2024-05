Yom Hazikaron : plus de 25 000 membres des forces israéliennes sont tombés dans les guerres d'Israël

À l'approche de Yom Hazikaron (Jour du souvenir), le ministère israélien de la Défense a publié jeudi le nombre de victimes des guerres d’Israël depuis 1860, qui s'élève à 25 035.

Depuis le Yom Hazikaron de l’an dernier, 750 membres des forces de sécurité israéliennes sont venus compléter la liste des morts et 61 vétérans décédés des suites de leurs blessures reconnus comme des victimes de guerre ont également été ajoutés.

Océane Shapiro/ i24NEWS

Parmi les 750 membres des forces de sécurité tués depuis le début de la guerre le 7 octobre 2023, se trouvent 637 soldats de Tsahal, 39 membres des équipes locales d'intervention, 68 policiers et 6 agents du servic de sécurité intérieure du Shin Bet. La guerre "Glaives de fer", nom donné à la guerre menée par Israël contre le Hamas, a endeuillé 1 294 parents, 248 veuves de militaires, 520 enfants et 2 174 frères et sœurs, soit un total de 6 236 personnes.

Compte tenu de l'affluence attendue aux cérémonies commémoratives dans les différents cimetières militaires, le ministère de la Défense a appelé le public à donner la priorité aux familles endeuillées, aux soldats de Tsahal et aux forces de sécurité. Les citoyens qui ne font pas partie des familles endeuillées sont invités à visiter les cimetières après les cérémonies commémoratives.

IDF spokesperson

Dimanche, à 20 heures, une sirène retentira dans tout Israël, marquant le début de la Journée du souvenir. Immédiatement après la sirène, les cérémonies de commémoration commenceront dans tout le pays, la principale se déroulant au Mur occidental à Jérusalem, en présence notamment du président Isaac Herzog et du chef d'état-major de l’armée israélienne, Herzi Halevi. Lundi, à 11h00, une sirène de deux minutes retentira, après quoi des cérémonies auront lieu dans 53 cimetières militaires et mémoriaux. À 11 h 02, une formation d'avions de chasse survolera la cérémonie militaire au cimetière militaire du mont Herzl, à Jérusalem.