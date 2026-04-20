À l'approche de Yom HaZikaron (Journée du souvenir des soldats tombés au combat et des victimes d'attentats), le chef d'état-major de Tsahal, le lieutenant-général Eyal Zamir, a publié lundi un message solennel en hommage aux disparus. Il a salué la mémoire des milliers de soldats dont les noms et les histoires restent gravés dans le cœur de leurs proches, de leurs camarades et des familles endeuillées, dont la vie a été bouleversée à jamais.

Dans son message, Eyal Zamir a souligné que tous les morts partageaient une même mission : la défense du foyer national. Selon lui, cet engagement anime depuis 78 ans les membres des forces de sécurité et de secours, et constitue la force permettant à Israël de faire face aux épreuves et aux menaces.

Le chef d'état-major a également évoqué le combat historique du peuple juif pour son existence, son indépendance et sa souveraineté. "De génération en génération, nous avons le devoir de nous tenir l'épée à la main pour défendre le peuple et la terre d'Israël", a-t-il déclaré, estimant que cette responsabilité continuera d'être transmise aux générations futures face à des ennemis déterminés.

Concluant sur un message de fermeté, Eyal Zamir a affirmé que l'avenir du pays repose sur la détermination des soldats et soldates qui poursuivent la voie de ceux tombés au combat. Il a assuré que Tsahal restait engagé à accomplir ses missions opérationnelles et à protéger les citoyens israéliens.

Les chiffres publiés à l'occasion de cette commémoration illustrent l'ampleur du sacrifice national. Depuis 1860, 25.644 membres des forces israéliennes ont perdu la vie. Au cours de la dernière année, 170 nouveaux noms ont été ajoutés à cette liste, ainsi que 54 anciens blessés militaires décédés des suites de leurs blessures. Depuis le 7 octobre 2023, 7.165 personnes ont également rejoint le cercle du deuil militaire, selon les données officielles.