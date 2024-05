Yom Hazikaron : Israël, traumatisé, pleure ses morts

Israël marquera lundi le Jour du Souvenir (Yom Hazikaron) en mémoire des soldats tués au combat des victimes du terrorisme. Cette journée revêt cette année une dimension particulière en raison du très grand nombre de morts supplémentaires recensés par le pays après le pogrom du 7 octobre et la guerre à Gaza qui se poursuit depuis plus de sept mois. Les 134 otages encore aux mains du Hamas seront également dans tous les esprits.

Depuis le dernier Yom Hazikaron 2023, 766 soldats et 834 civils se sont ajoutés au décompte des victimes de la guerre et du terrorisme. 822 de ces civils ont été tués le 7 octobre et après.

Au total, le pays recense désormais 25 040 morts depuis 1860 et l'émergence du sionisme.

Depuis le 7 octobre, Israël compte 1 294 parents endeuillés, 248 veuves et 520 orphelins supplémentaires.

Yom Hazikaron est une journée particulièrement solennelle, marquée par deux sirènes au son desquelles le pays s'immobilise en signe de recueillement. Les familles des victimes ont pour coutume de se rendre au cimetière pour prier sur la tombe de leur proche.

Les cérémonies de Yom Hazikaron débuteront dimanche soir à 20h avec la première sirène, suivie par la cérémonie d'Etat en présence du président Isaac Herzog, du chef d'état-major Herzi Halevi, du ministre de la Défense ainsi que les chefs du chef du Shin Bet et du Mossad. La seconde sirène retentira lundi matin à 11h - heure locale - suivie d'une cérémonie au cimetière militaire du mont Herzl à Jérusalem, qui compte 125 tombes de plus que lors du dernier Yom Hazikaron.

Aux larmes du Jour du souvenir succèdera la joie du Jour de l'indépendance (Yom Haatsmaout) qui débutera aussitôt après, lundi soir.