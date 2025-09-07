Yoram Halevi nommé à la tête du COGAT, organe israélien de liaison avec les Palestiniens

Articles recommandés -

Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, et le chef d’état-major de Tsahal, Eyal Zamir, ont annoncé la nomination de Yoram Halevi, ancien haut responsable de la police israélienne, à la tête du COGAT (Coordinateur des activités du gouvernement dans les Territoires). Cet organisme est chargé de la coordination des activités civiles et sécuritaires dans les territoires palestiniens.

Cette nomination est inédite : jamais un ancien officier de police n’avait occupé un poste de ce niveau au sein de l’armée israélienne. Halevi succède au général Ghassan Alian, qui occupait cette fonction depuis quatre ans.

Âgé de 61 ans, Halevi possède une longue expérience sécuritaire. Il a dirigé la police de Jérusalem et du sud du pays, le corps de la police des frontières, l’unité d’élite antiterroriste Yamam ainsi que Lahav 433, l’équivalent israélien du FBI, avant de prendre sa retraite avec le grade de commissaire adjoint. Dans un communiqué, Israël Katz a salué sa nomination : « Halevi a une connaissance approfondie des implantations juives en Judée-Samarie et des problématiques palestiniennes. Je suis convaincu qu’il remplira cette mission avec professionnalisme et détermination. »

Yoram Halevi sera promu au rang de général de division à son entrée en fonction et rejoindra le Forum de l’état-major de Tsahal, à un moment particulièrement sensible alors que la situation sécuritaire en Judée-Samarie et à Gaza reste tendue.