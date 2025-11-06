Zéro impôt pendant deux ans : Israël lance une réforme fiscale majeure pour encourager l'Alyah

Le gouvernement israélien vient d'annoncer une réforme fiscale d'envergure destinée à encourager l'immigration. À partir de 2026, les nouveaux arrivants et les Israéliens de retour au pays bénéficieront d'un taux d'imposition nul pendant deux ans, une mesure inédite présentée par le ministre des Finances Betsalel Smotrich et le ministre de l'Alya et de l'Intégration Ofir Sofer.

La réforme prévoit une montée en charge graduelle de l'imposition pour les nouveaux immigrants s'installant en Israël en 2026. Le taux d'imposition restera à 0% en 2026 et 2027, avant de passer à 10% en 2028, 20% en 2029 et 30% en 2030. Ces avantages s'appliqueront jusqu'à un plafond annuel d'un million de shekels.

Les nouveaux arrivants conserveront parallèlement les avantages fiscaux existants, notamment l'exonération d'impôt sur les revenus générés à l'étranger pendant les dix premières années suivant leur arrivée, ainsi que des points de crédit fiscaux.

Cette initiative s'inscrit dans un contexte de montée de l'antisémitisme à travers le monde et de modifications récentes des politiques fiscales dans plusieurs pays occidentaux, en particulier au Royaume-Uni. L'objectif affiché est de renforcer l'économie israélienne en attirant des professionnels qualifiés, des entrepreneurs et des investisseurs juifs.

"Le sionisme s'est toujours appuyé sur trois piliers : la sécurité, l'implantation et l'immigration", a déclaré Betsalel Smotrich lors d'un événement organisé avec l'association Nefesh B'Nefesh. "En 2026, nous lancerons une véritable révolution dans le domaine de l'Alyah – non pas comme un slogan, mais comme un plan d'action concret."

Le ministre de l'Alyh Ofir Sofer a souligné que cette réforme s'ajoute à trois années de renforcement des infrastructures d'accueil et d'intégration. "Il s'agit d'une réforme professionnelle, de grande ampleur et fondée sur des données solides, destinée à garantir une intégration optimale des nouveaux immigrants", a-t-il expliqué.

Les autorités israéliennes insistent sur la dimension économique de cette politique, présentant l'immigration comme un levier de croissance, d'innovation et de développement pour le pays. "Israël est la maison de chaque Juif et de chaque Juive", a conclu Ofir Sofer.