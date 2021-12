L'Autorité palestinienne accuse le député arabe d'épouser un "courant qui promeut le projet colonial sioniste"

Les responsables palestiniens ont fermement condamné les propos du député Mansour Abbas, chef du parti arabe israélien Ra'am, qui a déclaré mardi que "l'État d'Israël est né en tant qu'État juif, et il le restera", lors d'une conférence du journal économique israélien Globes.

Le président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui a affirmé à plusieurs reprises son refus de reconnaître Israël comme un État juif, a dénoncé mercredi les déclarations "irresponsables" du député arabe.

"Ces propos sont conformes aux appels des extrémistes en Israël à déplacer les Palestiniens et à porter atteinte au statut de la mosquée bénie d'al-Aqsa et à l'histoire du peuple palestinien", a-t-il déclaré dans un communiqué publié par son bureau.

Le communiqué ajoute que Mansour Abbas "ne représente que lui-même" lorsqu'il parle de considérer Israël comme un État juif, et que de tels propos "contredisent la religion, l'histoire et le patrimoine palestinien".

Accusant Mansour Abbas de faire partie d'un "courant qui promeut le projet colonial sioniste", le communiqué de l'Autorité palestinienne poursuit : "Il est regrettable qu'au lieu de se ranger du côté des droits de son peuple et de condamner les implantations, les meurtres et les déplacements commis par l'occupant et les plans des extrémistes israéliens pour vider les terres palestiniennes, nous le voyons répéter les mensonges du mouvement sioniste."

De son côté, le comité exécutif de l'OLP, qui se compose de représentants de plusieurs factions palestiniennes, a "vivement condamné" les déclarations de Mansour Abbas, affirmant qu'elles ne reflètent pas l'opinion des Palestiniens.

Le comité a accusé le député arabe de soutenir les lois "racistes" israéliennes et de s'aligner sur la "politique de droite, raciste et extrémiste" du Premier ministre Naftali Bennett et de la ministre de l'Intérieur Ayelet Shaked.