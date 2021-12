"La nomination de M. Prosor à Berlin symbolise l'importance des relations israélo-allemandes"

Le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid va nommer Ron Prosor au poste d'ambassadeur d'Israël à Berlin, selon un communiqué de son bureau.

"La nomination de M. Prosor à Berlin symbolise l'importance des relations israélo-allemandes et le renforcement continu de la coopération avec le nouveau gouvernement allemand. Sa vaste expérience et sa connaissance du ministère israélien des Affaires étrangères contribueront grandement aux défis dans l'arène internationale", a déclaré M. Lapid.

Ron Prosor s'est dit "ému" de revenir en tant qu'ambassadeur d'Israël en Allemagne.

"En tant que personne qui a représenté Israël à la fois au Royaume-Uni et à l'ONU, je me lance dans ma troisième mission en tant qu'ambassadeur empreint d'un sens des responsabilités et partant d'une compréhension et d'une reconnaissance de l'importance des principaux pays européens", a-t-il affirmé.

"Je remercie le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid pour la confiance qu'il m'a accordée, et je promets que je ferai de mon mieux pour tirer parti de la relation privilégiée entre les deux pays", a ajouté le diplomate.

Ron Prosor, qui dirige actuellement l'Institut Abba Eban pour la diplomatie internationale à l'Université Reichman, a été ambassadeur d'Israël auprès des Nations Unies de 2011 à 2015.

Il a rejoint le ministère des Affaires étrangères en 1986. Au cours de son service en tant que porte-parole de l'ambassade à Bonn, il a été l'un des premiers représentants israéliens à avoir des liens avec l'Allemagne de l'Est.