Israël: "Si le processus de paix avec les Palestiniens reprend, le gouvernement tombera" (A. Kara)

Mahmoud Abbas s'est dit préoccupé par de possibles frictions qui pourraient avoir lieu sur le Mont du Temple

Le vice-ministre et député Abir Kara a assuré mercredi que si le processus de paix avec les Palestiniens venait à reprendre, le gouvernement n'y survivrait pas, en réaction à la réunion qui s'est tenue mardi soir entre Benny Gantz et le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas au domicile du ministre de la Défense.

Abir Kara, qui est membre du parti Yamina (droite nationaliste religieuse) a déclaré au site Arutz 7 qu'"Abou Mazen (Abbas) est le chef d'une Autorité palestinienne terroriste qui verse de l'argent aux terroristes".

Selon lui, "si le processus de paix est renouvelé, le gouvernement chutera. Je ferai aussi chuter le gouvernement en cas d'évacuation des implantations. L'époque de "la terre contre la paix' est révolue".

Suite à sa rencontre avec le chef de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, Benny Gantz, a approuvé un certain nombre de mesures en faveur de l'Autorité palestinienne, notamment des facilités fiscales, et des permis d'entrée en Israël, sur une base humanitaire pour des milliers de Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza.

Lors de cette rencontre, Mahmoud Abbas s'est dit préoccupé par de possibles frictions qui pourraient se tenir prochainement sur le site du mont du Temple.

"N'introduisez pas d'éléments religieux dans le conflit, car je ne pourrai pas arrêter l'escalade des tensions religieuses à al-Aqsa", a-t-il averti.

Il a également indiqué que l'Autorité palestinienne ne retirera pas sa plainte qu'elle a déposée contre l'État hébreu pour crimes de guerre présumés à la Cour internationale de justice de La Haye tant qu'Israël ne fera pas de gestes politiques significatifs.