Israël signe un accord avec les États-Unis pour l'achat de 12 hélicoptères CH-53K et deux ravitailleurs KC-46

Ces appareils sont spécifiquement destinés à contrer les menaces posées par l'Iran

Le ministère israélien de la Défense a signé jeudi soir un accord avec le gouvernement américain pour l'acquisition de 12 hélicoptères Lockheed Martin CH-53K et de deux avions de ravitaillement Boeing KC-46 supplémentaires, pour près de 3 milliards de dollars (2,65 milliards d'euros)

Ces appareils, ainsi qu'un certain nombre d'avions de combat F-35 supplémentaires qu'Israël prévoit d'acheter aux États-Unis, sont spécifiquement destinés à contrer les menaces posées par l'Iran, notamment son programme nucléaire.

Selon le ministère, outre les avions de chasse, les hélicoptères de transport et les avions de ravitaillement, cet achat comprend "des munitions aériennes avancées, des systèmes de défense aérienne, de nouvelles plateformes navales et terrestres, ainsi que des systèmes cybernétiques et numériques."

Les 12 hélicoptères de transport lourd CH-53K Sikorsky CH-53K King Stallion remplaceront la flotte vieillissante d'hélicoptères CH-53 Sea Stallion qu'Israël utilise depuis plus d'un demi-siècle et qui ont connu des problèmes de maintenance ces dernières années.

"Ces accords d'acquisition sont des étapes importantes dans les processus de renforcement des forces de Tsahal", a déclaré le ministre de la Défense Benny Gantz. "Nous continuons à renforcer nos capacités et à changer et adapter notre force aérienne pour faire face aux futurs défis, tant proches que lointains", a-t-il ajouté.

L'accord concernant les hélicoptères est estimé à 1,7 milliard d'euros, le premier devant être livré à Israël au cours de l'année 2026, et inclut la possibilité d'acquérir six appareils supplémentaires.

Un autre accord, d'une valeur d'environ d'un milliard d'euros, a été signé pour l'acquisition de deux avions de ravitaillement Boeing KC-46 supplémentaires, qui s'ajouteront aux deux avions déjà achetés.

Avec une autonomie de vol de 11.830 km et la capacité de transporter quelque 94.000 kilos de carburant, le KC-46 peut ravitailler plus de 64 types d'aéronefs différents et permettrait à des dizaines d'avions de rester en vol jusqu'à 12 heures, et de voler 11.000 km sans interruption.