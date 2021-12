A. Zahara est accusé d'avoir transmis des informations à l'ennemi dans l'intention de nuire à Israël

Le bureau du procureur de Jérusalem a déposé vendredi un acte d'accusation devant le tribunal de district de la ville contre un résident de Jérusalem ayant travaillé pour l'organisation terroriste Hezbollah en Israël.

Ahmed Zahara, 32 ans, est notamment accusé d'avoir été en contact avec un agent étranger et d'avoir transmis des informations à l'ennemi dans l'intention de nuire à la sécurité de l'État.

Selon l'acte d'accusation, Ahmed Zahara, 32 ans a contacté un prisonnier libéré vivant au Liban il y a environ neuf ans, et lui a dit qu'il souhaitait entrer en contact avec des responsables du Hezbollah afin de mener des opérations pour le compte de l'organisation terroriste en Israël.

Toujours selon l'acte d'accusation, Ahmed Zahara est resté en contact avec ses commanditaires, se rendant parfois à Ramallah, afin de communiquer avec des responsables du Hezbollah par le biais d'un logiciel de cryptage pour ne pas se faire repérer par les forces de sécurité en Israël.

Le Hezbollah lui a par ailleurs demandé d'accomplir diverses tâches, notamment de rédiger des rapports sur la situation à Jérusalem et en Cisjordanie, et de surveiller des officiers de Tsahal et de la police.

Il a également pris l'initiative de photographier un lieu en Israël avec de grandes antennes paraboliques afin d'envoyer les clichés aux membres du Hezbollah.

Le lien entre Ahmed Zahara et le Hezbollah a cessé pendant plusieurs années, avant de reprendre l'année dernière.

Pendant sa lune de miel en Turquie, il a coordonné la réception d'argent et d'un téléphone portable sur lequel un logiciel de cryptage a été installé afin qu'il puisse continuer à rester en contact avec ses opérateurs.