"Le processus est lent et laborieux, mais nous sommes optimistes" (officiel israélien)

Un officiel de haut-rang du ministère israélien des Affaires étrangères a confirmé lundi à i24NEWS que Israël et l’Indonésie travaillaient en vue d’une future normalisation des relations diplomatiques.

C’est sous l’égide des Etats-Unis que se déroulent les discussions entre les deux états, rapporte le correspondant d’i24NEWS Jonathan Serero, présent lors du briefing qui a lieu lundi matin au ministère israélien des Affaires étrangères.

"Notre objectif est la normalisation des relations avec l’Indonésie", a indiqué l’officiel israélien.

"Le processus est lent et laborieux, mais nous sommes optimistes", a-t-il ajouté.

Selon l’officiel, d’autres projets de normalisation avec des pays musulmans sont en cours, notamment avec les Iles Comores, les Maldives et sur le plus long terme, en premier lieu, l'Arabie saoudite, puis le Koweït et le Qatar.

L’Indonésie est le pays à majorité musulmane le plus peuplé au monde et pourrait potentiellement venir s’ajouter à la liste des pays signataires des Accords d’Abraham, comptant à ce jour les Emirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc.

Israël n’entretient pas de liens diplomatiques officiels avec le pays d’Asie du Sud-Est, bien que des contrats existent entre les secteurs du tourisme, de la sécurité et du commerce des deux pays.

Le Secrétaire d’Etat américain Antony Blinken a soulevé la question de la normalisation des liens entre les deux pays lors de son déplacement en Indonésie au mois de décembre et celui du chef israélien de la sécurité nationale, Eyal Hulata, qui avait rencontré le ministre de la Défense du Bahreïn à Dubaï, au mois de novembre.