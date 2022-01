La stabilité régionale au menu d'une réunion entre B. Gantz et le roi Abdallah de Jordanie à Amman

Le leader jordanien a souligné "l'importance de maintenir le calme dans les territoires palestiniens"

Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, a rencontré mercredi le roi de Jordanie, Abdallah II, à Amman, pour évoquer les préoccupations communes des deux pays en matière de sécurité et de diplomatie.

Lors de la réunion, le leader jordanien a souligné "l'importance de maintenir le calme dans les territoires palestiniens et de prendre toutes les mesures pour créer l'horizon nécessaire à la réalisation d'une paix juste et globale basée sur la solution des deux États", a indiqué la Cour royale hachémite dans un tweet, faisant référence à la Cisjordanie et à la bande de Gaza.

Des responsables de la défense israélienne ont également assisté à la réunion, parmi lesquels le chef d'état-major de M. Gantz, Maayan Israeli, le directeur du bureau politique et politico-militaire du ministère, Zohar Palti, et son secrétaire militaire, Yaki Dolf.

"Le ministre Gantz a remercié Sa Majesté pour son leadership et pour le rôle essentiel du Royaume dans le maintien de la paix et de la stabilité dans la région. Il a également salué l'expansion des relations entre la Jordanie et le gouvernement israélien actuel, et a exprimé son engagement à développer davantage les échanges sécuritaires, économiques et civils", a indiqué le bureau de Benny Gantz dans un communiqué.

Les liens entre Israël et la Jordanie se sont dégradés ces dernières années, notamment en raison des heurts qui ont éclaté à plusieurs reprises sur le site du Mont du Temple, à Jérusalem, entre fidèles musulmans et forces de sécurité israéliennes.

Israël, la Jordanie et les Émirats arabes unis ont signé en novembre un accord qui prévoit la construction d'une centrale solaire dans le désert jordanien qui produira de l'électricité pour Israël, en échange d'une usine de dessalement en Israël qui fournira de l'eau à la Jordanie.