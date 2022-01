Le Shin Bet annonce l'arrestation de 5 Israéliens enrôlés pour espionner pour le compte de l'Iran

Les suspects sont quatre femmes et un homme, tous originaires du centre d'Israël

Le service de sécurité du Shin Bet a annoncé mercredi avoir arrêté cinq Israéliens juifs accusés d'avoir aidé un agent iranien à recueillir des renseignements et à établir des contacts en Israël, bien que certains d'entre eux le soupçonnaient de travailler pour le régime iranien.

Les cinq suspects - quatre femmes et un homme - sont tous des immigrants juifs originaires d'Iran ou des descendants d'immigrants iraniens. Leurs noms ne peuvent être publiés en vertu d'une ordonnance rendue par un tribunal à la demande de leurs avocats.

Selon le Shin Bet, les suspects ont pris des photos de sites stratégiques en Israël, notamment du consulat américain à Tel Aviv, ont tenté de nouer des relations avec des hommes politiques, ont fourni des informations sur les dispositifs de sécurité de divers sites et ont commis d'autres infractions, le tout sous la direction de l'agent iranien et en échange de milliers de dollars.

Dans un cas, l'agent, qui se faisait appeler Rambod Namdar et prétendait être juif, a tenté de convaincre l'un des fils des suspects d'améliorer sa connaissance de la langue perse et de rejoindre une unité de renseignement militaire, selon le Shin Bet.

D'autres suspects ont reconnu qu'ils savaient que Namdar pouvait être un agent des services de renseignement iraniens, mais ont tout de même poursuivi leurs communications avec lui, selon le service de sécurité.

"Par leurs actions graves, les personnes impliquées se sont mises en danger, ainsi que leurs familles et des citoyens israéliens innocents, car leurs informations ont été transférées aux services de renseignement iraniens, en plus des informations données sur des sites israéliens et des sites américains en Israël, qui seraient utilisées à des fins terroristes", déclare un haut responsable du Shin Bet.

Les cinq suspects ont été inculpés plus tôt dans la journée par le tribunal de district de Jérusalem.