Le chaos permanent qui règne en Libye jette le doute sur la possibilité d'un rapprochement avec l'Etat hébreu

Le patron du service de renseignement israélien du Mossad, David Barnea, et le Premier ministre libyen par intérim, Abdulhamid Mohammed Al-Dabaiba, se sont récemment rencontrés en Jordanie pour discuter d'une possible normalisation entre les deux pays et d'une coopération en matière de sécurité, ont rapporté mercredi soir des médias saoudiens et libyens.

Les médias indiquent cependant que le bureau d'Al-Dabaiba a démenti la tenue de cette rencontre.

En novembre, le quotidien Haaretz avait rapporté que Saddam Haftar, le fils du général Khalifa Haftar, chef de guerre libyen, s'était rendu à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv pour rencontrer des responsables israéliens au sujet d'une éventuelle normalisation.

Selon les médias israéliens, le département "Tevel" du Mossad entretient des contacts avec divers responsables libyens depuis plusieurs années.

Cependant, la conduite d'un processus de normalisation avec Israël paraît actuellement compliquée côté libyen, étant donné le chaos permanent qui règne dans le pays depuis des années et la chute de l'ancien leader Mouammar Khadafi.

Le mois dernier, les élections générales tant attendues en Libye ont été reportées et il n'est pas certain que les différents groupes belligérants, qui s'affrontent par intermittence, soient capables d'organiser les élections, et encore moins d'insuffler un changement dans ses relations avec l'État hébreu.