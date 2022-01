Israël effectue un test de la nouvelle version du système de missiles antibalistiques Arrow

Le système Arrow est développé dans le cadre d'un programme conjoint israélo-américain depuis 2008

Le ministère israélien de la Défense a annoncé mardi matin avoir effectué un "test en vol pré-planifié" de la nouvelle version du système de missiles antibalistiques Arrow 3 au-dessus du centre d'Israël.

"Les réseaux de radars opérationnels du système Arrow ont détecté la cible et envoyé les données au système de gestion des tirs, qui les a analysées et a entièrement tracé l'interception. Une fois les plans achevés, deux intercepteurs Arrow 3 ont été tirés sur la cible, et ils ont accompli leur mission avec succès", a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué.

La version la plus avancée de ce système, l'Arrow 3, a été testée pour la première fois avec succès en février 2018, après des mois de retards et de problèmes techniques.

Complété depuis par d'autres technologies de défense antimissile conçues pour protéger Israël contre les attaques à courte, moyenne et longue portée, le système Arrow 3 est l'arme la plus redoutable du réseau de défense antimissile israélien

Le système, qui a été développé dans le cadre d'un programme conjoint israélo-américain, est conçu pour abattre des missiles balistiques intercontinentaux en dehors de l'atmosphère, en éliminant les projectiles et leurs ogives nucléaires, biologiques, chimiques ou conventionnelles plus près de leurs sites de lancement. Il s'agit d'une version plus avancée des systèmes Arrow et Arrow 2.

Le système Arrow, considéré comme l'une des armes antibalistiques les plus puissantes au monde, est en cours de développement depuis 2008.