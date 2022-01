Proche-Orient: l'approche des USA entraînera les "funérailles" de la solution des deux États (ministre palestinien des AE)

Le chef de la diplomatie palestinienne regrette que Washington ne fasse pas davantage pression sur Israël

Le ministre des Affaires étrangères de l'Autorité palestinienne, Riyad Malki, a reproché jeudi au président américain Joe Biden d'agir trop lentement pour inverser toutes les politiques défavorables de l'administration Trump à l'égard des Palestiniens, lors d'une intervention au Conseil de sécurité de l'ONU.

Il a également regretté que Washington ne fasse pas pression sur Israël afin qu'il abandonne "son rejet d'une solution à deux États et des négociations de paix."

Le chef de la diplomatie palestinienne a déclaré qu'il y avait des espoirs pour que la fin de l'administration de Donald Trump et du gouvernement du Premier ministre Benyamin Netanyahou "soit suffisante pour ouvrir la voie à un nouvel élan pour la paix".

Mais si l'administration Biden a annulé plusieurs politiques "illégales et malavisées" de Trump, Riyad Malki a déclaré qu'elle a été lente à agir, notamment sur l'engagement américain de rouvrir le consulat américain à Jérusalem.

Après l'entrée en fonction de Joe Biden il y a un an, les Palestiniens ont pensé que les États-Unis "pourraient essayer d'infléchir la position israélienne à notre égard", a déclaré plus tard M. Malki aux journalistes. "Mais nous avons vu qu'Israël a été capable d'infléchir la position américaine en leur faveur, et cela nous trouble énormément."

Les États-Unis "doivent encore s'assurer que le gouvernement israélien actuel renonce à ses politiques coloniales et abandonne son rejet de la solution à deux États et des négociations de paix", a ajouté M. Malki. "C'est une position inacceptable qui ne devrait être ni tolérée ni excusée et qui doit être inversée."

M. Malki a appelé le Conseil de sécurité à prendre des mesures urgentes pour résoudre le conflit israélo-palestinien et sauver la solution à deux États.

"En l'absence de ce sentiment d'urgence, préparez-vous à assister aux funérailles de cette solution, avec toutes les conséquences d'une telle mort pour la vie de millions de personnes, Palestiniens et autres", a averti M. Malki.