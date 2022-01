Israël: le ministère de la Défense signe un accord pour l'achat de 3 sous-marins avec l'Allemagne

Le premier appareil sera livré à l'armée israélienne d'ici neuf ans

Les ministères de la Défense israélien et allemand, ainsi que la société ThyssenKrupp ont signé jeudi un accord pour l'achat de trois nouveaux sous-marins pour un montant de 3 milliards d'euros.

Les sous-marins seront développés et fabriqués en Allemagne. Le premier d'entre eux sera livré à l'armée israélienne d'ici neuf ans.

Le ministre de la Défense Benny Gantz s'est félicité de la vente et a remercié le gouvernement allemand "pour son aide dans l'avancement de l'accord et pour son soutien et engagement envers la sécurité d'Israël".

"Je suis convaincu que les nouveaux sous-marins amélioreront les capacités de la marine et aideront à maintenir la supériorité d'Israël en matière de sécurité dans la région", a-t-il ajouté.

L'accord a été signé par le directeur général du ministère de la Défense, le major-général Amir Eshel, et le directeur général de la société allemande ThyssenKrupp, le Dr Rolf Wurz, au ministère de la Défense à Tel-Aviv, lors d'une cérémonie à laquelle étaient présents le commandant David Saar Selma et d'autres hauts fonctionnaires.

Les sous-marins seront issus d'une nouvelle série qui s'appellera "Decker". Le gouvernement allemand financera une partie de l'accord par le biais d'une subvention spéciale, conformément à l'accord signé entre les deux pays en 2017.

Ces nouveaux sous-marins seront parmi les plus avancés du genre au monde. L'accord comprendra également la construction d'un simulateur unique en Israël, un ensemble de soutien logistique et la fourniture de pièces de rechange.

Cet accord intervient avant le vote du gouvernement attendu dimanche sur la mise en place d'une commission d'enquête sur l'affaire des sous-marins dans laquelle sont impliqués des proches de l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou.