Israël: la police a ciblé un militant à l'aide du logiciel Pegasus et a conservé des informations sur sa vie sexuelle (enquête)

Le site Calcalist a révélé que la police utilise depuis des années le logiciel du groupe NSO contre des civils

La police israélienne a ciblé un activiste avec un logiciel espion du groupe NSO, bien qu'il n'était pas soupçonné d'un crime quelconque, et a gardé des informations potentiellement embarrassantes sur sa vie sexuelle pour les utiliser comme "levier" dans d'éventuelles enquêtes futures, a rapporté jeudi le site Calcalist.

Le média a révélé mardi que la police utilise depuis des années le logiciel Pegasus à grande échelle contre des civils israéliens, y compris des personnes sur lesquelles ne plane aucun soupçon, en exploitant une faille juridique et en maintenant la surveillance dans le plus grand secret, sans aucune autorisation d'un tribunal ou d'un juge.

Pegasus est considéré comme l'un des outils de cybersurveillance les plus puissants disponibles sur le marché. Il permet aux opérateurs de prendre le contrôle total du téléphone d'une cible, de télécharger toutes les données de l'appareil ou d'activer sa caméra ou son microphone à l'insu de l'utilisateur.

Selon Calcalist, qui ne cite pas ses sources, contrairement aux affirmations de la police, dans de multiples cas, des informations ont été récupérées à l'aide de Pegasus, avant l'ouverture d'une enquête secrète, pour laquelle la police peut demander à un tribunal un mandat pour mettre sur écoute le téléphone d'une cible.

Une des cibles rapportées par le site d'information est un militant qui a été surveillé par l'unité clandestine de la police Sigint, qui estimait qu'il pouvait potentiellement commettre des "délits d'ordre public aggravés" et représenter un "danger pour la démocratie".

La police aurait suivi son téléphone à l'aide du logiciel espion et découvert qu'il utilise Grindr, une application de rencontre utilisée principalement par les hommes homosexuels. Les agents ont lu ses échanges de chat et ont même indiqué à d'autres unités de police les heures et les lieux de ses rendez-vous pour qu'ils puissent le suivre.

La police a répondu que "la chaîne d'événements décrite ne lui est pas familière", et qu'"il est évident qu'il y a un intérêt à réduire les détails, ce qui ne permet pas une enquête approfondie. Si davantage de détails sont fournis, nous pourrons enquêter de manière exhaustive sur l'affaire."

La police a également réaffirmé que toutes les opérations étaient légales et fondées sur des mandats judiciaires et des "procédures de travail méticuleuses."