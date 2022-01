L'UE condamne la destruction d'une maison palestinienne à Jérusalem, Washington se dit "inquiet"

La police israélienne a détruit mercredi avant l'aube la maison d'une famille menacée d'expulsion depuis 2017

L'Union européenne a condamné l'annonce par Israël pour de nouveaux plans de logement à Jérusalem, ainsi que l'expulsion, mercredi, d'une famille palestinienne du quartier de Cheikh Jarrah, dans l'est de la capitale.

Pour Bruxelles, les expulsions de familles palestiniennes "risquent d'attiser les tensions sur le terrain et contribuent à la tendance inquiétante de l'augmentation du nombre de démolitions et d'expulsions en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est".

L'UE a également exhorté Israël à ne pas poursuivre un projet de construction d'un nouveau quartier de 1.465 logements dans la capitale, dont la moitié se trouve à l'est de la ville, entre les quartiers de Givat Hamatos et Har Homa.

"L'expansion des colonies, les démolitions et les expulsions sont illégales au regard du droit international", peut-on lire dans la déclaration. "Ils exacerbent les tensions, menacent la viabilité de la solution à deux États et diminuent les perspectives d'une paix durable."

Les pays européens ont également exprimé leur profonde inquiétude concernant les expulsions dans le quartier sensible de Cheikh Jarrah, et ont exhorté Israël à cesser définitivement les expulsions et les démolitions.

L'envoyée des États-Unis auprès des Nations Unies a également regretté l'expulsion de la famille palestinienne, lors d'une réunion mensuelle du Conseil de sécurité sur le conflit au Proche-Orient.

"Pour progresser [vers la paix], tant Israël que l'Autorité palestinienne doivent s'abstenir de prendre des mesures unilatérales qui exacerbent les tensions et sapent les efforts visant à faire progresser une solution négociée à deux États", a déclaré Linda Thomas-Greenfield à l'ONU.

La police israélienne a détruit mercredi avant l'aube la maison d'une famille menacée d'expulsion depuis 2017.

"La police a mis en œuvre l'ordre d'expulsion" d'une famille occupant "des bâtiments construits illégalement sur un terrain prévu pour une école destinée à des enfants demandant des soins particuliers à Jérusalem-Est", a indiqué la police dans un communiqué, ajoutant que la famille Salhiya avait refusé de "rendre ce terrain".

La maire-adjointe de Jérusalem, Fleur Hassan-Nahoum, a estimé que cette affaire n'est "pas politique".

"Si des gens construisent illégalement n'importe où et que le terrain sur lequel ils ont construit est destiné au bénéfice des gens du quartier, ce sont eux les responsables des préjudices au quartier", a expliqué l'édile, précisant qu'il s'agissait d'une école pour les enfants arabes de Jérusalem-Est.