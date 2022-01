I. Herzog rencontrera le prince héritier d'Abou Dhabi lors de sa visite historique aux Emirats la semaine prochaine

Il s'agira de la première d'un président israélien dans cet État du Golfe

Le président Isaac Herzog s'envolera dimanche prochain pour les Émirats arabes unis pour une visite de deux jours, la première d'un président israélien dans cet État du Golfe, a annoncé mardi son bureau.

I. Herzog a été invité par le prince héritier d'Abou Dhabi, le cheikh Mohamed bin Zayed, considéré comme le dirigeant de facto des Emirats.

Le président israélien doit également rencontrer le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale des EAU, le cheikh Abdullah bin Zayed, le Premier ministre de Dubaï, le cheikh Mohammed bin Rashid al-Maktoum, des hauts fonctionnaires, ainsi que des membres de la communauté juive du pays.

Isaac Herzog ouvrira également la journée nationale d'Israël à l'Exposition universelle 2020 qui se tient à Dubaï, lundi.

"Nous avons le privilège d'entrer dans l'histoire avec la première visite d'un président israélien aux Émirats arabes unis", déclare M. Herzog dans un communiqué.

"Cette visite importante intervient alors que les nations israélienne et émiratie œuvrent pour jeter les bases d'un avenir commun. Je suis convaincu que notre nouveau partenariat audacieux transformera le Moyen-Orient et inspirera toute la région. Nous sommes une nation éprise de paix et, ensemble, nous élargirons le cercle historique de paix des accords d'Abraham et créerons un monde meilleur, plus tolérant et plus sûr pour nos enfants", a-t-il ajouté.

Le Premier ministre israélien Naftali Bennett avait effectué une première visite officielle dans ce pays en décembre.