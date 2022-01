L'ambassadrice d'Allemagne a affirmé qu'elle était la représentante de "la nation responsable de la Shoah"

Plus de 100 diplomates étrangers en poste en Israël se sont joints mercredi au vice-ministre des Affaires étrangères Idan Roll pour une cérémonie virtuelle marquant la Journée internationale de commémoration de l'Holocauste.

Des diplomates d'Allemagne, de Russie, de l'UE, du Honduras, de Thaïlande et du Cameroun ont allumé à l'occasion des bougies commémoratives sur lesquelles étaient gravées des noms de victimes juives de la Shoah.

L'événement était organisé en coopération avec l'organisation "Nos 6 millions", qui s'est fixé pour mission de commémorer la mémoire des victimes de la Shoah.

Selon le ministère des Affaires étrangères, plus de cinq millions de bougies commémoratives ont été allumées en Israël et dans le monde par l'intermédiaire de cette organisation.

"Il est de notre devoir de nous souvenir de tous ceux qui ont perdu la vie ; mais aussi d'honorer et de chérir les survivants", déclare Idan Roll.

"Nous devons nous souvenir de leurs visages, de leurs noms et de leurs histoires personnelles afin de s'assurer que leur héritage soit transmis à nos enfants et à toutes les générations futures. Toutes les nations du monde doivent se donner la main et rester unies dans la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'extrémisme, et défendre les valeurs démocratiques et humanistes pour les générations futures", a-t-il ajouté.

L'ambassadrice d'Allemagne en Israël, Susanne Wasum-Rainer, a déclaré qu'elle allumait une bougie en tant que représentante de "la nation responsable de la Shoah".

La journée internationale de commémoration de l'Holocauste aura lieu jeudi. Le ministre des Affaires étrangères Yaïr Lapid sera à Vienne pour marquer cette journée, tandis que le président de la Knesset Mickey Levy sera à Berlin pour s'adresser au Bundestag.