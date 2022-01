Mahmoud Abbas a demandé la libération de 25 prisonniers sécuritaires à Benny Gantz

Le ministre de la Défense a répondu au président de l'AP que "la question ferait l'objet d'une enquête"

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a demandé au ministre israélien de la Défense Benny Gantz la libération de 25 prisonniers, lors de leur réunion il y a un mois au domicile du dirigeant israélien, a révélé dimanche le journal Yediot Aharonot.

Les détenus en question sont des vétérans du Fatah emprisonnés en Israël avant la signature des accords d'Oslo, ainsi que des prisonniers malades.

Selon Yediot Aharonot, Benny Gantz n'aurait répondu ni positivement ni négativement à la demande, et aurait assuré au dirigeant palestinien que "la question ferait l'objet d'une enquête".

Fin décembre, une délégation de hauts responsables palestiniens menée par Mahmoud Abbas était venue discuter de questions de sécurité et d'économie à la résidence de M. Gantz située à Rosh Haayin, près de Tel-Aviv, marquant la première visite officielle du président palestinien en Israël depuis des années.

Le ministère israélien de la Défense avait dit avoir approuvé notamment un versement anticipé à l'Autorité palestinienne de 100 millions de shekels (28,5 millions d'euros) en taxes perçues en son nom par Israël, l'octroi de 600 permis supplémentaires permettant à des hommes d'affaires de traverser côté israélien, ou encore la régularisation de 6.000 Palestiniens supplémentaires vivant dans un secteur de Cisjordanie sous contrôle israélien.

Israël avait déjà annoncé, en octobre, la régularisation du statut de 4.000 Palestiniens vivant en "zone C", vaste secteur de Cisjordanie sous contrôle militaire et civil israélien et où se concentrent les implantations juives.

Cette mesure, qui empêche l'éviction de ces familles palestiniennes, a été présentée par Israël comme étant "humanitaire".