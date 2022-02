Le chef d'une cellule du Hamas reconnu coupable du meurtre d'un adolescent israélien en 2019

Un autre membre de la cellule, Yusef Zohar, a également été condamné à la prison à vie

Un Palestinien, chef d'une cellule terroriste du Hamas, a été reconnu coupable, mardi, par le tribunal militaire de Cisjordanie, d'avoir causé la mort d'un adolescent israélien en 2019.

Dvir Sorek, 18 ans, a été poignardé à mort près de l'implantation de Migdal Oz, en Cisjordanie, en août 2019. Il était un étudiant d'une école talmudique (yeshiva), et inscrit dans un programme connu sous le nom de "hesder" qui combine l'étude de la Torah et le service militaire. Il n'était pas en service au moment où il a été tué.

Ahmad Asafra a également été reconnu coupable d'une série d'infractions à la sécurité, a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué, soulignant que sa sentence n'avait pas encore été prononcée.

Le tribunal a déterminé qu'A. Asafra était le commandant qui a mené l'attaque, et a accepté la position de l'accusation selon laquelle il était coupable de l'attaque, bien qu'il n'était pas présent au moment des faits.

Un autre membre de la cellule, Yusef Zohar, qui n'était pas présent lors de l'attaque, a également été reconnu coupable d'un certain nombre d'infractions à la sécurité et a été condamné à la prison à vie, plus 15 ans.