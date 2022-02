Première visite officielle de Benny Gantz à Bahreïn pour signer des accords de sécurité

Le ministre israélien de la Défense a atterri dans le pays en survolant l'Arabie saoudite

Le ministre de la Défense, Benny Gantz, a atterri dans la capitale bahreïnienne mercredi après-midi pour sa première visite officielle dans le royaume insulaire afin de signer des accords de sécurité avec son homologue bahreïnien, les deux nations cherchant à renforcer leurs liens.

Pour des raisons de sécurité, le voyage historique de M. Gantz a été gardé secret jusqu'à son arrivée à Manama, et les détails de son programme dans le royaume n'ont pas été immédiatement autorisés à être publiés.

M. Gantz devrait passer un peu plus de 24 heures dans ce pays du golfe Persique et rencontrer de hauts responsables bahreïnis, notamment le roi Hamad ben Issa Al Khalifa, le prince héritier et Premier ministre Salman ben Hamad Al Khalifa ainsi que le ministre de la Défense Abdullah Ben Hassan Al Nuaimi, avant de rentrer en Israël jeudi soir.

Au cours de cette visite, Mr Gantz signera des accords de sécurité avec Mr Al Nuaimi, dont les détails étaient encore en cours de discussion avant le voyage.

Le ministre de la Défense devrait également visiter la cinquième flotte de la marine américaine, qui est basée dans la nation du golfe Persique, et rencontrer son commandant, Brad Cooper.

Dans ce qui devient un événement de plus en plus courant, mais toujours diplomatiquement sensible, Benny Gantz a effectué son voyage à Bahreïn en passant par l'espace aérien saoudien.

Le ministre de la Défense est accompagné du directeur général du ministère de la Défense, Amir Eshel, du chef de la marine israélienne, David Salame, et du chef de l'influent bureau politico-militaire du ministère, Zohar Palti.

Il s'agit de la première visite officielle de Mr Gantz à Bahreïn, et de la deuxième visite gouvernementale dans le royaume depuis que Jérusalem et Manama ont normalisé leurs relations en septembre 2020.