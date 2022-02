"Amnesty a rejoint les voix vicieuses déterminées à nier le droit à l'existence d'Israël par la calomnie"

Amnesty International s'est insurgée contre les nombreuses critiques formulées par les législateurs américains à l'encontre de son rapport accusant Israël de pratiquer l'apartheid, rejetant les accusations d'antisémitisme et exhortant le Congrès à user de son influence pour mettre fin aux violations présumées des droits de l'homme par Israël.

Dans un rapport important publié mardi, Amnesty avait affirmé qu'Israël maintient "un système d'oppression et de domination" sur les Palestiniens depuis la création de l'État en 1948, un système qui, selon le groupe, correspond à la définition internationale de l'apartheid.

L'administration Biden et les législateurs américains des deux grands partis se sont empressés de dénoncer le rapport de l'ONG.

"En désignant l'établissement même d'Israël comme le fondement de cette accusation, Amnesty International a rejoint un chœur croissant de voix vicieuses déterminées à nier le droit à l'existence d'Israël par la calomnie, la désinformation et l'ignorance du fait que tant les Israéliens que les Palestiniens sont responsables de leur propre sort", a déclaré le sénateur démocrate Bob Menendez du New Jersey, qui dirige la commission sénatoriale des relations étrangères.

Amnesty a réagi aux accusations des membres du Congrès, rappelant dans un communiqué que son "seul mandat est de documenter et de dénoncer les violations des droits de l'homme partout où nous les trouvons et d'émettre des recommandations qui y remédient et y mettent fin".

Le groupe a par ailleurs exhorté les membres du Congrès à tirer parti des liens étroits de l'Amérique avec Israël pour "exercer une pression significative sur les autorités israéliennes afin qu'elles abrogent les lois et les politiques discriminatoires, qu'elles accordent des réparations le cas échéant et qu'elles respectent leurs obligations en vertu du droit international relatif aux droits humains et du droit humanitaire."

Amnesty a déclaré que les législateurs américains devraient procéder à un "examen approfondi" de l'aide américaine à la sécurité accordée à Israël afin de déterminer si Jérusalem a violé les conditions d'octroi de cette aide en l'utilisant pour commettre des violations des droits des Palestiniens.